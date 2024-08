Moussa Sangare, l'ex collega: "Sembrava normale". Ma dopo Londra, un "fantasma"

A Suisio, paese nella Bergamasca, tutti conoscevano Moussa Sangare, il 31enne fermato per avere ucciso Sharon Verzeni. Moussa è stato visto al bar della piazza principale fino a pochi giorni fa, e gli amici lo conoscevano soprattutto per la sua passione per il canto, per il desiderio di sfondare nel mondo della musica. Tgcom24 ha contattato anche il titolare della pizzeria dove lavorava Sangare