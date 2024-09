Modena, anziana strangolata: il figlio confessa a "Pomeriggio cinque"

E' arrivata in diretta a "Pomeriggio cinque" la confessione di Lorenzo Carbone, il figlio di Loretta Levrini, la donna di 80 anni ritrovata morta in casa a Spezzano di Fiorano (Modena). L'uomo, secondo quanto raccontato, ha tentato prima di soffocare l'anziana con un cuscino, ma non riuscendo nell'intento, ha deciso di usare dei lacci per strangolarla. E' poi fuggito, facendo perdere per alcune ore le sue tracce.