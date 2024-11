Migranti, sospeso il trattenimento per sette in Albania: atti alla Ue

La Sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha rimesso il caso dei migranti trattenuti nel centro in Albania alla Corte di Giustizia europea, sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento. La decisione riguarda sette migranti, egiziani e bengalesi, che ora si trovano all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania e che faranno dunque ritorno nel nostro Paese. L'Anm: "Norma incompatibile con il diritto europeo, i giudici fanno il loro dovere". Il Viminale si costituirà davanti alla Corte di giustizia Ue, per sostenere le sue ragioni dopo le decisioni dei giudici di Roma.