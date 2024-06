Incendi al Sud e nubifragi al Nord. L'Italia in queste ore sembra ancora una volta divisa in due con le regioni settentrionali sospese in una eterna primavera e quello meridionali piombate in piena estate. È allerta gialla in 8 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Alto Adige, in particolare la provincia autonoma di Bolzano."