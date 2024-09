Matera, malato di Sla torna a visitare i Sassi in carrozzina

Nella Giornata per i malati di Sla (15 settembre) si avvera il sogno del 59enne lucano trasferito in Brianza, che aveva la passione per le camminate. E che con il suo speciale veicolo torna a correre. Giorgio emigrato a Barzanò nella provincia di Lecco, in sella alla sua Joelette, la carrozzina per persone con disabilità, ha messo le ruote a un sogno che fino a un po' di tempo fa sembrava impossibile: camminare su e giù per i sassi della sua città. Ha scelto così di celebrare la diciassettesima giornata dedicata alle persone affette da Sla.