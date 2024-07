Manuela aveva paura del suo ex, era terrorizzata di farlo arrabbiare, di scatenare in lui quella furia che in tanti conoscevano, e che avrebbe potuto portarlo a compiere dei gesti estremi. Lo racconta il fratello della donna ammazzata a Roma, Manuela Petrangeli, 50 anni, fisioterapista. Uccisa da Gianluca Molinaro, con colpi di fucile, per strada.