Maltempo, ancora una giornata di nubifragi sul Centro Nord

Ancora una notte e una mattina di nubifragi al Centro Nord, a cominciare dal forte acquazzone che all'alba ha colpito Milano, fino alle mareggiate fra Liguria e Toscana e ai forti rovesci sul Nord Est. E anche dove nella giornata si è rivisto qualche sprazzo di sole, i fiumi in piena rimangono sotto osservazione. Come rimane l'allerta sul levante ligure, sul Trentino e sul Parmense. In Lombardia numerose le criticità.