Oltre alla già difficile situazione in Emilia Romagna, forti temporali si sono registrati da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania. Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici.