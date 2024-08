Liste di proscrizione, nuove misure per aumentare la sorveglianza su obiettivi sensibili

Aumentare la sorveglianza sugli obiettivi sensibili: l'ultimo comitato per la sicurezza tenuto a Milano alza l'attenzione di fronte alla recrudescenza dell'antisemitismo. Non soltanto per i recenti attentati in Europa, ma alla luce, in Italia, dei comunicati diffusi dall'autoproclamato "nuovo partito comunista italiano" e dai "comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo", con decine e decine di nomi, quasi "liste di proscrizione comprendenti politici, docenti, imprenditori e giornalisti. Le nuove misure prevedono sorveglianza rafforzata a sedi istituzionali, a personalista di spicco e, con agenti in borghese, durante appuntamenti di richiamo, come il gran premio di Monza, domenica prossima.