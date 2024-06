Scendono in piazza a Latina, durante la manifestazione promossa dai sindacati dopo la tragedia di Satnam Singh, i connazionali del bracciante indiano, quelli delle altre etnie, e pure gli italiani che lavorano nei campi. La leader del Pd, Elly Schlein, chiede alle istituzioni e a tutta la politica uno scatto in avanti contro questa piaga, perché, sottolinea, "quello di Satnam Singh purtroppo non è un caso isolato".