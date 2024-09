Inter e Milan, chi sono gli ultrà arrestati

"Quando vado allo stadio ho sete di sangue". Parola di Luca Lucci, capo ultras del Milan, la curva sud tatuata sul petto. Così, secondo lui, andrebbero seguite le partite. E' stato arrestato insieme al fratello Francesco per associazione a delinquere. E' Lucci a gestire i traffici illeciti legati a San Siro. Violenza, affari, traffico di droga. Il capo rossonero Lucci comunicava direttamente anche con il numero 1 degli ultras interisti: Andrea Beretta, che si trova già in carcere per aver ucciso, lo scorso 4 settembre, Antonio Bellocco, erede del clan di Rosarno e storico capo curva nero azzurro.