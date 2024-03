29 marzo 2024 14:51

Innocente in carcere per 32 anni, Zuncheddu risarcito per le celle strette

di Maria Luisa Sgobba

Un primo risarcimento lo ottiene Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo che ha trascorso 32 anni in carcere da innocente. Ma non per l'ingiusta detenzione, bensì per aver trascorso i suoi anni di prigione in celle anguste e invivibili per sovraffollamento. Otterrà circa 30mila euro dallo Stato. Lo ha deciso il tribunale di Cagliari.