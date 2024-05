21 maggio 2024 19:58

Indagato ex ad di Milano-Cortina, "mazzette per appalti"

di Gigi Sironi

Tre gli indagati nell'inchiesta della procura di Milano sulla Fondazione Milano-Cortina. Si tratta dell'ex Ad Vincenzo Novari, di un ex dirigente della fondazione e dell'ex rappresentante legale della Vetrya, ora Quibyt, che si era aggiudicata l'incarico per lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi e Paraolimpiadi assegnate per il 2026.