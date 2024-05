Il Papa si scusa per la gaffe omofoba: "Non volevo offendere"

di Fabio Marchese Ragona

"Non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri", si legge in una nota della Sala stampa vaticana che si riferisce alle parole "troppa frociaggine" che Bergoglio avrebbe usato a proposito dei seminari e che sono state riferite da alcuni dei presenti.