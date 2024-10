Giulia Tramontano, i periti: Impagnatiello uccise con freddezza"

La perizia psichiatrica effettuata su Alessandro Impagnatiello non lascia margini di interpretazione: il 31enne ha ucciso Giulia Tramontano con una "rabbia fredda". Lo hanno detto nell'aula della Corte d'Assise di Milano gli psichiatri Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, periti della corte, durante l'udienza che si sta celebrando per discutere la perizia che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell'ex barman 31enne durante la sera del 27 maggio 2023, quando ha massacrato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella a Senago.