Resta in carcere Andrea Favero, il 39enne accusato della morte di Giada Zanola, 34 anni, precipitata da un cavalcavia sulla A4 nel territorio di Vigonza, in provincia di Padova, nella notte tra il 28 e il 29 maggio."La difesa ha chiesto un'attenuazione della misura più"afflittiva del carcere, decisa dal pm al momento del fermo per omicidio volontario.