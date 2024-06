Sono stati ritrovati i corpi di due dei tre ragazzi dispersi, Patrizia, Bianca, Cristian, dopo essere stati travolti dalla piena del fiume Natisone, a Premieracco, in provincia di Udine. Si tratta dei cadaveri delle due ragazze, individuati uno a 700 metri e l'altro a 1.000 metri a valle dal luogo in cui erano stati travolti. Sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche del terzo giovane.