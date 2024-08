Frejus, slitta la riapertura della ferrovia

Lo slittamento della riapertura del collegamento ferroviario Italia-Francia attraverso il Frejus, chiuso da un anno per la frana a La Praz in territorio francese, è stato al centro di un incontro tra il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e il presidente dell'Unione Industriali Torino, Marco Gay, presente in collegamento anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Abbiamo condiviso con il governo - sottolinea Cirio - la preoccupazione per i tempi lunghi comunicati dalla Francia per la riapertura".