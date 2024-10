Dossieraggio, Gallo: "Io servitore dello Stato, dimostrerò la mia innocenza"

Tanto abili nel creare dossier quanto pronti a distruggere le prove: il gruppo sarebbe infatti stato in possesso di una cosiddetta "chiavetta killer": una volta inserita nel computer cancellava e rendeva irrecuperabile la memoria e i dati in essa contenuti. Forse avranno anche pensato di usarla quando il socio di maggioranza di Equalize, Enrico Pazzali, ha ricevuto una soffiata: "Stanno indagando su di te", gli avrebbe detto un alto ufficiale. E così, spiegano gli inquirenti, lo stesso Pazzali avrebbe chiesto ai suoi tecnici informatici di accedere al database del Viminale per verificare se effettivamente ci fossero indagini su di lui. Davanti al gip gli indagati hanno quasi tutti però scelto di non rispondere. Solo dichiarazioni spontanee: "Sono un servitore dello Stato - avrebbe invece detto Carmine Gallo, l'ex super poliziotto e socio di minoranza della Equallize - parlerò ai pm per dimostrare la mia innocenza".