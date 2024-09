Cuneo vieta l'alcol in numerose zone della città

Cuneo lancia una stretta al consumo di alcol. "In nome dell'equilibrio di convivenza civile", recita il testo dell'ordinanza con la quale il Comune ha reso più numerose le zone di divieto: in centro e pure in una zona più periferica è vietato acquistare e consumare per strada alcol da asporto. Un modo per arginare la presenza di ubriachi molesti che metterebbero in pericolo gli abitanti. Gli esercenti non possono vendere cocktail, vino o birra da asporto dalle 21 alle 7. Si rischiano sanzioni dai 25 ai 500 euro. Il provvedimento, però, fa discutere.