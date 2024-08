Crollo di Scampia, l'allarme inascoltato su TikTok

Un anno fa c'era chi lanciava l'allarme sulla stabilità strutturale del ballatoio crollato uccidendo tre persone nel modo più diretto e vistoso possibile, dati i tempi moderni: non con un fax, non con una telefonata in Comune, ma tramite un post su TikTok. Un allarme drammaticamente inascoltato. Un anno fa, infatti, proprio dalla Vela Celeste, era partita una segnalazione da parte di uno dei residenti, a proposito delle condizioni in cui versavano i ballatoi e, in particolare, quel ponteggio del terzo piano che è rovinosamente crollato sulla vita di interi nuclei familiari.