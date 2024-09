Criminalità, Milano è la città meno sicura in Italia

Milano, Roma e Firenze, le città meno sicure in un Paese che per la prima volta dal 2013 vede un aumento delle denunce oltre i livelli del 2019, prima cioè della pandemia. La maglia nera va a Milano, che si conferma la città con il maggior numero di reati denunciati nel 2023, con oltre 7mila segnalazioni ogni 100mila abitanti nel 2023. Nel capoluogo lombardo, da anni in cima a questa classifica, le denunce sono in crescita del 4,9% rispetto al periodo pre-pandemia, con record negativi nei furti e nelle rapine. È terza per violenze sessuali e quinta per reati connessi agli stupefacenti.