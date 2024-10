Castelfiorentino, la rabbia di Nonna Silvi per i danni dell'alluvione

"Mi scatta la rabbia, la rabbia perché è due mesi che dico che st va incontro all' inverno e le fosse sono piene..."

Lei lo aveva detto. Nonna Silvi, al secolo Silvana Bini da Castelfiorentino, in provincia di Firenze, ha 83 anni e milioni di seguaci sui social per le sue ricette di cucina che persino lo sceicco del Qatar ha voluto assaporare. E, con la sua verve polemica, mantiene fede al suo personaggio quando parla dell'esondazione del fiume Elsa proprio nei pressi di Castelfiorentino. Da mesi aveva messo in guardia sui pericoli della rete fognaria mai ripulita.