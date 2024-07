Carcere di Sollicciano, protestano i familiari dei detenuti

La protesta dentro il carcere di Sollicciano è rientrata, ma fuori non si ferma quella dei familiari dei detenuti. A far scoppiare l'ultima rivolta il suicidio di un 20enne tunisino. Per ore decine di detenuti di due diverse sezioni hanno creato disordini, appiccato un incendio e affisso uno striscione sulle sbarre per urlare un solo slogan: “Suicidi, carceri, Aiuto”. Nel 2024 sono già 53 i suicidi dietro le sbarre, 3 in appena 24 ore.