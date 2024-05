Da mesi la tensione è altissima nel carcere Beccaria di Milano. Le evasioni, nel dicembre del 2022, poi gli abusi sui detenuti, da parte di 21 agenti della polizia penitenziaria. Adesso, la rivolta. È bastata una scintilla per far scattare la protesta. Un controllo antidroga e il sequestro di stupefacenti, hanno spinto una settantina di detenuti a rifiutarsi di rientrare in cella.Per ore, hanno devastato tutto ciò che hanno avuto a portata di mano."