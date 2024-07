Cagliari, proseguono le ricerche del corpo di Francesca Deidda

Il loro matrimonio era finito da diversi mesi, ma Igor Sollai non voleva lasciare la casa di San Sperate che, con la moglie Francesca Deidda, aveva comprato un anno fa. A metà maggio, secondo gli investigatori, l'autotrasportatore avrebbe cominciato a pensare come far sparire nel nulla quella che ormai considerava l'ex moglie, perché nel frattempo aveva cominciato a vedersi con un'altra donna. Sarebbe questo il movente che, come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal sostituto procuratore Marco Cocco - avrebbe spinto - diverse settimane fa - Igor Sollai, 43 anni, a uccidere Francesca Deidda, 42, anche se non si ancora come l'avrebbe ammazzata, per poi far sparire il corpo forse sotterrandolo nelle campagne a ridosso dell'Orientale sarda, la strada statale non lontano dall'hinterland cagliaritano. In azione oltre 100 uomini per le ricerche del corpo.