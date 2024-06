Bari, gli agricoltori s'incatenano per l'emergenza siccità

È un grido d'allarme quello lanciato dagli agricoltori pugliesi che si sono incatenati per protestare contro l'erogazione a singhiozzo dell'acqua necessaria per la coltivazione dei campi. "Non riusciamo ad avere la soddisfazione con questi turni di irrigare i nostri ulivi, è una situazione veramente drammatica", ha dichiarato il presidente di Coldiretti Terlizzi.