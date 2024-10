Banche dati violate dagli hacker

Avrebbero prelevato informazioni da banche dati strategiche, come quelle in uso alle forze dell'ordine, per rivenderle a clienti privati. Informazioni bancarie, giudiziarie, fiscali sanitarie e finanziarie anche sul conto di esponenti politici. Un nuovo caso di dossieraggio, che vede al centro hacker e dirigenti di altissimo profilo. Tra questi, l'ex super poliziotto Carmine Gallo, finito agli arresti domiciliari, coordinatore dell'agenzia investigativa Equilize, controllata dal presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, indagato. Associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistema informatico, l'ipotesi di reato della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, coordinata dal procuratore Marcello Viola. Quattro persone sono finite ai domiciliari, e due raggiunte da misure interdittive. Decine le perquisizioni in Italia e all'estero. Alcune società sono state poste sotto sequestro.