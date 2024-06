È"ormai realtà l'annunciata ondata di calore che nei prossimi giorni porterà in Italia temperature superiori anche di 12 gradi rispetto alle medie del periodo."Nelle prossime ore in Sardegna si toccheranno punte di 39 gradi a Oristano, in Puglia il termometro salirà fino a 36 gradi, In Umbria si registreranno a 35 gradi a Terni, mentre a Roma si arriverà a 34 gradi.