Non passa giorno che non si debba dar conto dei danni provocati dal maltempo nel Nord Italia, nonostante l'estate sia già iniziata, almeno a guardare il calendario. In queste ultime ore è l'Emilia Romagna la regione maggiormente colpita, ma anche in veneto si fa la conta dei danni. La provincia di Rovigo è stata addirittura attraversata da una tromba d'aria.