Abruzzo, via libera alla caccia ai cervi

Il Tar Abruzzo dà il via libera all'abbattimento di 469 esemplari di cervo. Respinto, dunque, il ricorso degli animalisti, che avevano chiesto la sospensione della delibera della Giunta regionale, contestata anche da esponenti politici di vari schieramenti e personaggi della cultura. Per il Tar "non essendo stato monitorato l'intero territorio regionale, il numero ottenuto è certamente una sottostima del numero di cervi attualmente presenti". Inoltre, si legge nell'ordinanza, "nell'ambito del bilanciamento degli interessi in conflitto, a fronte di un rischio per la specie che è solo allegato e non dimostrato, il collegio ritiene di poter dare preminenza a quello della sicurezza stradale che include anche la tutela dell'incolumità fisica degli individui".