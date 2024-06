Ha abbandonato l'anziana madre, invalida e non autosufficiente, per andare in vacanza in Abruzzo con i suoi due figli. Una scelta che è costata la vita all'84enne, morta di stenti dopo alcuni giorni passati da sola in casa. La vicenda, che fa tornare alla mente quella della piccola Diana Pifferi deceduta a 18 mesi dopo essere stata lasciata sola per giorni dalla mamma, è avvenuta a Montelibretti, alle porte di Roma.