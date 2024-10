"Mio figlio Ethan rapito dal mio ex", la madre scrive a Tajani

"Sono disperata ed esausta, ho bisogno del Suo aiuto e del supporto di tutto il Governo per poter riabbracciare il mio piccolo Ethan". Si conclude così lettera che Claudia Ciampa ha inviato al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere che la Farnesina intervenga e collabori con gli Stati Uniti per poter ricercare più efficacemente il figlio neonato, "sottrattole con l'inganno dall'ex compagno statunitense", sostiene la donna, lo scorso 30 agosto durante una vacanza in Puglia.