Terremoto, altra scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei

di Bruna Varriale

Il terremoto è stato avvertito distintamente a Napoli dove alcune persone, per lo spavento, si sono riversate in strada. Segnalazioni sono arrivate da vari punti del capoluogo campano, sia nella zona collinare del Vomero sia sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno segnalazioni di danni. Musumeci: "Monitoriamo la situazione, il rischio zero non esiste"