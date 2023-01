Tav, Digos: per protezione cantieri fino a 266mila agenti

di Simone Cerrano

Sui cantieri della Tav Torino-Lione dal 2011 sono stati impiegati, a rotazione, una media tra i 180mila e i 200mila uomini ogni anno, con una punta di circa 266mila operatori solo nel 2021, anno caratterizzato da diversi episodi in cui la protesta del movimento contrario all'opera è sfociata in violenza. Un dispiegamento di forze che implica un costo economico elevato per la comunità. È quanto ha spiegato un funzionario della Digos, ascoltato come testimone nel corso di una udienza del maxi processo nei confronti di una trentina di esponenti del centro sociale torinese Askatasuna. Secondo i dati raccolti dall’avvocatura dello Stato, costituita parte civile nel processo per la presidenza del Consiglio e i ministeri dell'Interno e della Difesa, la spesa per proteggere i cantieri valsusini è salita fino a 8 milioni di euro all'anno.