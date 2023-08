Stupro di Palermo, la vittima: "Sono stanca, mi state portando alla morte"

di Massimiliano Di Dio

Tutto mentre lei, la 19enne, ha accettato di essere trasferita in una comunità protetta, fuori da Palermo, dove potrebbe anche lavorare. Il suo sfogo, l'ennesimo contro chi continua ad accusarla di essere stata complice e non vittima di quell'orrore, aveva allarmato gli inquirenti. "Sono stanca, mi state portando alla morte" - aveva scritto la ragazza sui social - "pensavo di farcela ma non è così".