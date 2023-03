di Alberto Pastanella

Zaia sta preparando un'ordinanza per ridurre gli sprechi. Le soluzioni potrebbero passare da una più efficiente raccolta dell'acqua piovana- solo l'11 per cento viene immagazzinata, lasciando finire in mare circa 270 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno - o la realizzazione di dissalatori per utilizzare l'acqua di mare. Un'idea che è anche al centro di una proposta del sindaco di Genova Marco Bucci, che propone di crearne uno in Liguria e trasferire poi parte dell'acqua dolce verso nord utilizzando la struttura di un oleodotto già esistente.