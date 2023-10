Sanremo, reintegro per il vigile che timbrava il cartellino in slip: "Gesto fatto in buona fede"

di Alberto Pastanella

"Sapendo di non rubare niente probabilmente l'avrei fatto ancora perché era un gesto fatto in buona fede", ha detto Muraglia. Insomma, l'uomo è riuscito a dimostrare ai vigili di essere vittima di un gigantesco equivoco. "Abitavo nel mercato annonario dove facevo il custode e il vigile. Quattro o cinque volte sono andato a timbrare in mutande, ma un quarto d'ora prima dell'orario di lavoro, e quindi fuori dall'orario di servizio. Lo facevo per sveltire l'operazione e andare di sotto a rimuovere le macchine. Qualcuno si è soffermato sulla foto, senza indagare su cosa facessi durante l'orario di servizio", ha commentato l'uomo.



Ora Muraglia non sa se tornerà nella polizia municipale, l'essere coinvolto nell'inchiesta ha stravolto la sua vita. "Se dovessi tornare a fare il vigile probabilmente avrei cura di timbrare in uniforme", ha concluso l'uomo.