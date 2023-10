Saman, Corte: inutilizzabili parole fratello in incidente probatorio

di Rita Ferrari

Le difese dei quattro imputati avevano sollevato una serie di obiezioni che sono state accolte dalla Corte. Le dichiarazioni rese dal giovane, ancora minorenne all'epoca dei fatti, in sede d'incidente probatorio e sulle quali si reggeva l'intero impianto accusatorio, sono state ritenute inutilizzabili poiché il fratello in quelle occasioni non era assistito da un legale perché non indagato. E invece, nonostante il parere del tribunale dei minori, sarebbe comunque dovuto figurare tra gli indagati.

A carico del ragazzo infatti c'erano indizi di colpevolezza: dalle intercettazioni effettuate è emerso che fosse a conoscenza del piano di far fuori Saman. Fu lui, la sera del delitto, a mostrare ai genitori la foto del bacio tra Saman e il fidanzato pubblicata sui social, ha detto la Corte. Il ruolo del ragazzo ora passa da testimone a imputato. Verrà ascoltato il 31 ottobre, ma il suo legale sta valutando la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ali ha subito pesanti minacce telefoniche dal Pakistan da parte della madre, imputata per l'omicidio della figlia, ma tuttora latitante. Gli errori formali ora rischiano forse di compromettere l'esito del processo.