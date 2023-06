di Ida Molaro

Sono questi i binari su cui è stato incardinato il nuovo codice della strada elaborato dai tecnici del ministero delle infrastrutture atteso poi alla prova delle aule parlamentari.



Sospensione immediata della patente per chi venga sorpreso a parlare al telefonino dunque, alcolock - dispositivo già in uso in altri Paesi europei - per bloccare la vettura di chi si metta al volante in stato di ebbrezza, alcune delle misure volute da Salvini