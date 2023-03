Papa Francesco: "Solo se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni"

di Isabella Josca

Bergoglio, oggi 86enne, parla in primis della salute e delle possibili dimissioni, strada aperta dal suo predecessore Benedetto XVI: "Potrei lasciare per una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, se non sono più lucido e capace di valutare le situazioni, ma anche per un problema fisico importante. La carrozzina e il problema al ginocchio sono stati un'umiliazione - ammette il Papa - mi sono vergognato, anche se le cose ora vanno molto meglio. D'altronde - sottolinea Bergoglio - sono vecchio, ho meno resistenza".