Omicidio Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti per la prima volta avrà accesso ai reperti

di Paola Miglio

Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini potranno visionare il materiale, senza fotografarlo, in una udienza che verrà videoregistrata, fissata per il 20 novembre davanti alla corte d'assise di Bergamo, quando saranno tolti i sigilli dagli scatoloni che contengono, tra le varie cose, anche i leggings e gli slip della ginnasta tredicenne e sui quali venne isolato il Dna inizialmente identificato 'ignoto 1' e poi ricondotto proprio a Bossetti. Negli scatoloni ci sono anche i campioni di questo Dna.

La richiesta di visionare i reperti era stata avanzata dai difensori di Bossetti, ma i giudici di Bergamo ne avevano sempre negato l'autorizzazione. Lo scorso 19 maggio la Cassazione ha rimandato il caso a Bergamo, chiedendo il via libera alla visione. L'obbiettivo dei legali di Bossetti è quello di ottenere la revisione del processo. Ma non è una strada semplice, per analizzare i reperti gli avvocati dovranno passare da un’altra autorizzazione e per riaprire il caso serviranno nuove prove. "Bossetti è contento - ha detto il suo legale - qualsiasi notizia positiva, dopo tante negative, è una buona notizia"