Milano, manifestazione per Israele: fischi a Sala, via le bandiere

di Francesca Romanelli

Dopo le polemiche sulla scelta del Comune di esporre la bandiera israeliana insieme a quella della pace, a provare a spiegare l’assenza del primo cittadino è il presidente dell’Associazione Gruppo Sionistico Piemontese, Emanuel Segre Amar, parlando dal palco della manifestazione: "Mi ha chiesto se poteva venire a parlare, gli ho detto sì, ma che se non avesse rivisto le sue posizioni probabilmente avrebbe ricevuto gli stessi fischi avuti da Macron sotto la Torre Eiffel qualche giorno fa. Ha cambiato idea e non è venuto, ma sia chiaro che io gli avevo detto che avrebbe potuto parlare come tutti i politici presenti". A quel punto, all’indirizzo del sindaco, partono diversi fischi dal pubblico.