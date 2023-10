di Gigi Sironi

Ogni giorno 4000 auto in meno, pari all'1,3%. Per la qualità dell'aria è una goccia nel mare. Intanto fa discutere la proposta del centrosinistra di chiudere l'Area C a tutti i veicoli eccetto quelli dei residenti ma il primo cittadino Beppe Sala si oppone: "Mai con me Sindaco".