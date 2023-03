Migranti, il procuratore Vella a Tgcom24: "I trafficanti non sono mai quelli che arrivano a riva"

"Le organizzazioni criminali non vanno per mare, non hanno uomini a bordo. Convincono spesso migranti o pescatori tunisini o egiziani a condurre le barche. Bene che vada, pagandoli poche migliaia di euro. Male che vada, offrendogli il viaggio gratis. I trafficanti di esseri umani stanno in Libia e in Tunisia , quindi non riusciamo a prenderli" - ha aggiunto il magistrato.

Per contrastare il fenomeno bisognerebbe attivare "una collaborazione" con i Paesi in cui si trovano, che gli inquirenti al momento lamentano di non avere. Un'altra criticità evidenziata è rappresentata dalla carenza d'interpreti.