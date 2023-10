"Non c'è stata la rottura delle batterie e non sono bruciate dall’interno. Questo fa pensare a quanto siano curati i loro assemblaggi proprio perché se si dovessero rompere, si potrebbe originare una combistione difficile da spegnere. Ci sono moltissime auto elettriche che girano. E’ eccezionale che si parli di questo Io non lo considero in problema, ci sono degli sviluppi che prevedono il passaggio da batterie al litio metallico e non al litio ione e hanno lo scopo di produrre batterie più leggere, con maggiore potenza e minor consumo".

I progressi tecnologici, sottolinea Saracco, hanno permesso di limitare i rischi: "I principali problemi legati alle batterie al litio ione erano nei mancati controlli del campo termico. Succedeva soprattutto con i primi cellulari. A volte si rompeva la batteriaperché gli ioni al loro interno si surriscaldavano causando l'ebollizione degli elettroliti, ma ora questo problema in termini di autoveicoli non esiste più perche il campo di temperature e il regime della carica sono molto controllati".