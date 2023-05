Maltempo, Acquaroli a Tgcom24: "Da soli non ce la facciamo"

Le Marche, che già a settembre hanno subito la tragedia dell'alluvione, chiedono, dunque, il riconoscimento dello stato di emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo che, in contemporanea con l'Emilia Romagna, si è abbattuta prima sulle province centro-settentrionali (colpendo in particolare Senigallia e Pesaro), per poi spostarsi su quelle centro-meridionali (Macerata, Fermo, Ascoli Piceno). Così il presidente Francesco Acquaroli ha scritto al ministro Musumeci e al capo della Protezione civile Curcio, ricordando i danni ingenti provocati dai nubifragi.

Le immagini dell'Emilia-Romagna richiamano alla mente quelle dell'alluvione nel Senigalliese e nel Pesarese del 15 settembre 2022, peggiore di quanto sta avvenendo in questi giorni nelle Marche. Che non è un caso isolato: da settembre in poi "abbiamo avuto tanto alert sul maltempo", ha precisato Acquaroli.

"Per fortuna oggi non contiamo vittime, ma i danni a infrastrutture e strade sono ingenti - ha aggiunto Acquaroli a Tgcom24, - ammontano a svariati milioni di euro. Insostenibili per i piccoli Comuni coinvolti e per la Regione stessa. Ma bisogna restituire fruibilità dei servizi a tutti, in particolare, alle piccole comunità che restano isolate per la viabilità compromessa".

"In un territorio fragile come il nostro, con colline che degradano al mare e valli strette, tenendo presente il cambiamento climatico in corso, servono risorse per la messa in sicurezza e un approccio differente per la manutenzione dell'alveo dei fiumi. Ma non basta, bisogna lavorare nella cultura della pulizia rurale", aggiunge e concludendo rilancia l'idea di un commissario per questo tipo di emergenza, per velocizzare le procedure: "Oltre alle risorse servono soluzioni".