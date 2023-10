Lecco, ospedale in overbooking: un solo letto per 4 interventi

di Alessandra Rolla

Il primario di Ostetricia e Ginecologia avrebbe convocato quattro pazienti in lista spiegando che quel giorno avrebbe potuto eseguire un solo intervento. Il professionista avrebbe indicato la donna da operare, una 51enne malata di tumore, ma quando il dirigente ha comunicato la decisione, una donna di 80 anni avrebbe fatto presente le difficoltà per lei di un rinvio. Da qui la decisione della malata più giovane, dopo che il primario aveva verificato che rimandare l'operazione di una settimana non avrebbe comportato rischi, di fare un passo indietro e attendere ancora qualche giorno. Sull'accaduto sono ancora in corso accertamenti. Il direttore generale dell'Asst di Lecco Paolo Favini ha spiegato: "Stiamo verificando i fatti. Al momento posso solo confermare che le operazioni di tre pazienti ginecologiche sono state rinviate di qualche giorno per far fronte a impegni di pronto soccorso e ad alcune urgenze".