di Rita Ferrari

Il sequestro è lo scenario che ha preso via via forza andando per esclusione: la bambina, viene fatto questo ragionamento, non è stata trovata nelle ripetute perquisizioni dentro l’ex albergo e se fosse uscita da sola per giocare sarebbe stata vista prima o poi dai residenti e segnalata. Quindi resta la possibilità pur teorica - sul punto a ora non ci sono elementi concreti, hanno sottolineato i carabinieri - che qualcuno l'abbia portata via