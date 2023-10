di Bruna Varriale

Persiste l'allerta arancione in alcune zone del Nord della Lombardia. Una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di alcune case nella Valchiavenna. Torrenti ingrossati, alberi abbattuti nell'area di Sondrio.

Nel Tarvisiano in Friuli Venezia Giulia le raffiche di vento hanno raggiunto i 146 km orari. In Liguria, a Sarzana (La Spezia) i residenti spalano all'interno di case e negozi. "Siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione, ha dichiarato la Coldiretti, sull'Italia in 24 ore si sono abbattuti ben 8 eventi estremi tra nubifragi e trombe d'area che hanno colpito la penisola a macchia di leopardo. Il risultato è che il 2023 si classifica come l'anno nero dell'agricoltura italiana.